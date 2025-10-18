사진=MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'
방송인 기안84가 본업인 그림과 방송, 러닝 사이에서 겪고 있는 고민을 솔직히 고백했다.

지난 17일 방송된 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다' 618회에서는 기안84가 그림 작업 중 찾아온 슬럼프와 일상 속 스트레스를 털어놓는 모습이 전파를 탔다.

이날 기안84는 "아휴 짜증나", "더럽게 안 그려지네", "그림을 개X으로 그리고 자빠졌네"라며 거친 말을 내뱉으며 등장했다. 그는 "작업을 계속 해보는데 집중력이 떨어진 건지 몰입이 안 되는 건지 모르겠다. 일주일에 3일 정도는 그림을 그리는데, 마음에 드는 것도 있고 아닌 것도 있다. 조금 미궁에 빠진 기분"이라고 현재 상태를 밝혔다.

기안84는 네 달 동안 그린 그림을 결국 흰 물감으로 덮으며 답답함을 드러냈다. 전현무가 "새 캔버스에 그리고 영감 받으면 덧칠하면 되지 않느냐"고 묻자 그는 "그리다 너무 짜증 났다. 전시 끝난 지 1년 반이 지났는데 아직 마음에 드는 게 없다"고 털어놨다.

답답한 마음을 달래기 위해 기안84는 작업실을 떠나 미술용품점에서 석고상을 구입했다. 이어 하남의 김충재 작업실을 찾아 1년 반 만에 재회했다. 그는 "그림 그리다 스트레스받으니까 자연스럽게 충재가 보고 싶더라"며 친구를 찾아온 이유를 설명했다.
사진=MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'
기안84는 김충재와 함께 석고상으로 소묘를 하며 속마음을 꺼냈다. 그는 "요즘 그림을 5시간도 못 그린다. 예전엔 웹툰을 12시간씩 그려도 괜찮았는데 지금은 이것저것 하다 보니 집중력이 떨어진다. 미술 시작한 지 3~4년밖에 안 됐는데 가끔 이게 맞는 길인지 모르겠다"고 말했다. 이어 "올해 방송이 정말 많이 들어왔는데, 그걸 다 했으면 현무 형만큼 했을 거다. 하지만 방송을 하면 그림을 못 그리니까 그 시간엔 그림을 택했다. 하고 싶은 건 많은데 시간은 한정돼 있어서 잘못하면 이도 저도 안 될까 봐 걱정된다"고 덧붙였다.

그는 러닝에 대한 고민도 언급했다. 9월 한 달 동안 240㎞를 달렸다는 기안84는 "달리기 하면 활기차지고 도움이 된다고 하는데, 난 너무 피곤해서 일을 못 하겠다"고 솔직히 말했다. "작년 전시 이후 1년 반 동안 20점도 못 그렸다"며 작업량에 대한 부담도 털어놨다.
기안84는 고민을 들어준 김충재에게서 위로를 받은 뒤, 또 다른 친구인 침착맨(본명 이병건)을 찾아갔다. 그는 "20개 정도 그렸는데 5개는 못 쓸 것 같다. 그려놓은 것도 마음에 안 든다. 방송이랑 그림 두 개로 가다가 달리기까지 들어오니까 이도 저도 안 된다"고 하소연했다.

침착맨은 "그럼 달리기를 삶에서 내보내라"고 조언했지만, 기안84는 "달리기는 안 된다. 지금 본업이다. 내일도 35㎞를 뛸 거다"라고 단호하게 말했다. 이를 들은 무지개 회원들은 "35㎞면 하프 넘는 거리다", "그거 뛰고 그림을 어떻게 그리냐", "붓 들 힘도 없겠다"고 걱정했다.

침착맨은 포기하지 못하는 친구에게 색다른 제안을 내놨다. 그는 "너의 기상천외한 행동을 미술에 접목해 행위 예술을 해라. 발바닥에 물감 바르고 뛰면 그게 예술이다. 왜 붓과 발을 따로 쓰냐. 같이 쓰면 된다"고 제안했고, 현장은 웃음바다가 됐다.

기안84는 "조언해줘서 고맙다"고 말하며 "처음 웹툰 시작할 땐 아침에 눈 뜨는 게 설렜다. '오늘은 이런 얘기를 해야지' 하는 기대가 있었다. 그런데 오래 하다 보니 힘들더라. 지금 그림도 비슷하다. 내 마음에 안 들고, 힘들어지는 게 똑같다. 그래도 그림 그리는 사람들 만나서 얘기하다 보면 머릿속이 단순해지고 결국 그렇게 푼다"고 속내를 전했다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

