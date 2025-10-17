사진=혜리 유튜브

걸스데이 출신 배우 혜리가 근황을 전했다.17일 혜리 유튜브 채널에는 '관리에 진심인 혜리의 충격적인 체질검사 결과..!'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 혜리는 자정에 가까운 시간에 귀가해 피곤한 모습을 보였다. 그는 "드라마 촬영을 열심히 하는 중이라, 유튜브 찍을 시간이 잘 없어서 늦은 시간에 촬영 결정했다"며 밤 11시 40분에 촬영하는 이유를 밝혔다.근황을 묻자 혜리는 "드라마 촬영 중이다. 그동안 오피셜 기사가 나지 않았는데, 팬들에게 말실수처럼 했다. 이제는 말할 수 있다"며 배우 황인엽과 함께 내년 공개 예정인 지니 TV 오리지널 드라마 '그대에게 드림' 촬영 중임을 전했다.혜리는 "생각보다 지방촬영이 많아서 쉬는 날이 없다. 차에서 보내는 시간이 많다. 드라마 찍을 떄는 쉬는 시간이 정말 없다"고 토로했다.관리에 진심인 혜리는 본인만의 '나이트 루틴' 설명을 위해 뽀얀 민낯을 공개했다. 그는 세럼을 바른 뒤 겔마스크를 하고 잠들어 눈길을 끌었다.쉬는 날 시간을 쪼개 마시지숍에 간 혜리는 "지인들이 결혼 준비할 때, 마사지도 받고 드레스 피팅도 하고, 헤어 메이크업도 받잖냐. 그거 하면서 힘들어하는데, 나는 그걸 촬영을 위해 맨날 하는 거"라며 "남들은 (힘들어서) 결혼 2번은 못 한다고 하는데, 나는 매일 결혼하는 느낌"이라고 표현해 웃음을 안겼다."나는 알레르기 없다더라"고 자부한 혜리는 음식물 과민증 분석을 의뢰했다. 꼭 피해야 할 식품은 없지만, 식단 배제 식품 4단계에 밀가루, 토마토, 장어 등을 기간을 두고 소량 섭취하라는 설명에 좌절한 모습을 보였다. 이어 소고기, 돼지고기, 닭고기를 가급적 피하고, 양고기 혹은 랍스터를 먹으라는 이야기에 분노한 모습을 보여 폭소를 유발했다.한편, 혜리는 절친한 배우 박경혜와 에스파 콘서트를 관람했다. '아마겟돈' 노래가 나올 때 스크린에 포착된 그는 "나 '아마겟돈' 모른다니까. '위플래시'는 자신 있다"면서 아쉬움을 토로했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr