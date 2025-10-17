사진=고소영 유튜브

배우 고소영이 남편 장동건과 유튜브에 동반 출연했다.17일 고소영의 유튜브 채널에는 '고소영 ONLY 셀프캠 공개 (with DK)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 일주일간 바쁜 스케줄을 소화하는 모습을 보였다. 이어 꿀 같은 휴식이 찾아와 남편 장동건과 가을 골프 라운딩에 나섰다.유튜버가 된 고소영은 "오스모를 샀다"며 열정을 드러냈다. 식사 중에도 카메라를 놓지 않고 콘텐츠 제작에 열을 올렸다. 최근 비타민의 필요성을 느꼈다는 그는 지인들에게 비타민을 추천해 눈길을 끌었다.식사 중 장동건은 "저기 윤현준 교수 아니야?"라며 고소영에게 은근하게 물었다. 평소 윤 교수 팬이라는 고소영은 유심히 관찰하다가 "아니다"라고 답했다.고소영은 "감기 걸렸다. 면역력이 너무 떨어져서 일주일 한 번씩 면역 주사 맞고 있다"고 근황을 전하기도 했다.장동건이 다시 한번 "윤현준 교수 맞는 것 같다"고 말하자, 고소영은 "자기 나랑 내기하자"며 손가락으로 이마 때리기를 제안했다.장동건은 "진짜 때린다. 봐주는 거 없다"며 장담했으나, 직접 가까이 다가가 얼굴을 확인한 고소영은 "아니라고 했잖냐. 마빡 대라"고 말했다.이를 회피하던 장동건에게 고소영은 "모모님들이 보고 있다"면서 으름장을 놨다. 결국 고소영은 장동건의 머리를 모자 위에서 3대 때렸지만, "내 손이 더 아픈 것 같다"며 울상을 지어 웃음을 자아냈다.장동건은 필드에 나간 고소영 대신 카메라를 들고 일일 PD에 나섰다. 그는 "날씨 좋다. 여기까지 온 거 처음 아니야?"라며 나이스샷을 날린 아내를 보며 웃었다.유튜버용 카메라에 익숙하지 않은 장동건은 "너무 작아서 앵글을 모르겠다"고 토로했고, 카메라를 고소영 손으로 넘어갔다. 라운딩 중간에 고소영은 "성적이 안 좋다. 샷을 잘하면 뭐 하냐고"라며 버디 실력을 토로해 배꼽을 쥐게 했다.얼마 전 건강검진 후 "곱창을 6개월 끊겠다"고 선언했던 고소영은 다시 단골 곱창집을 찾아 "몸이 땡겨서 어쩔 수 없다"고 변명해 웃음을 안겼다.고소영, 장동건 부부 동반 출연에 팬들은 "자주 같이 나와주세요" "DK님과 같이 하셔도 " "너무 보기 좋아요" "장고부부 보기 좋아요" 등의 댓글을 남기며 응원했다.한편, 고소영은 2010년 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr