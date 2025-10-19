/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=KBS2 '개그콘서트' 제공

지난 4월붜 일본 도쿄에서 자취 생활을 시작했다고 알려진 코미디언 이국주가 데뷔 19년 만에 '개그콘서트'에 출연한다.KBS2 '개그콘서트'는 유튜브 채널 100만 구독자 돌파 특집으로 꾸며지며, 보이그룹 투어스(TWS)와 개그맨 이국주가 게스트로 출연한다.'심곡 파출소'에는 지난 13일 신곡 '오버드라이브'를 발표한 투어스가 '시 팔이' 한수찬의 시인 친구들로 등장한다. 투어스는 한수찬의 독특한 걸음걸이와 말투를 그대로 따라해 눈길을 끈다.그런데 투어스는 신곡 홍보가 아닌 자신들의 자작시를 발표하기 위해 나온 것이라고 강조한다. 과연 투어스가 선보일 시는 어떤 내용일지, 또 그 안에 숨겨진 의미는 무엇일지 호기심을 자극한다.개그맨 이국주는 데뷔 19년 만에 처음으로 '개그콘서트' 무대에 오른다. 2년 만에 공개 코미디 무대에 오르는 이국주는 '데프콘 썸 어때요'에서 조수연, 신윤승과 호흡을 맞춘다.이날 이국주는 조수연과 나레이터 모델로 함께 일하는 친한 언니로 등장한다. 그는 조수연과 신윤승이 '썸'타는 사이라는 걸 확인하고 "내게도 기회가 있을 것 같다"며 신윤승에게 적극적으로 매력을 어필한다. 조수연은 이에 질세라 이국주와 라이벌 구도를 형성한다. 끝없이 쏟아지는 두 사람의 '닮은꼴' 어필은 '데프콘 썸 어때요'에서만 볼 수 있는 독특한 재미를 만들어 낼 예정이다.또한 이국주는 현장을 찾은 남성 관객과 일방적인 '썸'을 형성해 웃음보를 터트린다. 관객 토크의 달인답게 객석을 쥐락펴락하는 이국주의 입담이 코너를 더욱 풍성하게 할 것으로 보인다.한편, '개그콘서트'는 19일 밤 10시 45분 KBS2에서 방송한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr