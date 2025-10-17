홈 연예가화제 비비지, 두번째 월드 투어 출발 [TV10] 입력 2025.10.17 12:15 수정 2025.10.17 12:15 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 비비지(신비, 은하, 엄지)가 두 번째 월드투어 'NEW LEGACY' 공연을 위해 17일 오전 인천국제공항을 통해 홍콩으로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 [전문] 이지혜 "6개월 시한부" 소식 전하더니…결국 안타까운 비보 엔시티 드림 런쥔, 강렬한 레드...등장부터 아찔하네[TEN포토+] [종합] '보플' 출신 유명 아이돌 동생→이즈나 데뷔조 탈락자…한일 힙합 걸그룹 도전 ('힙팝') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT