그룹 비비지(신비, 은하, 엄지)가 두 번째 월드투어 'NEW LEGACY' 공연을 위해 17일 오전 인천국제공항을 통해 홍콩으로 출국했다.
비비지, 두번째 월드 투어 출발 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

