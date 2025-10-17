사진 : 큐브엔터테인먼트, 워터밤 마카오

큐브엔터테인먼트 보이그룹 NOWZ (나우즈)가 데뷔 후 첫 워터밤 무대에 오른다.나우즈는 오는 11월 8일 마카오 아웃도어 퍼포먼스 베뉴에서 열리는 '워터밤 마카오 2025'(WATERBOMB MACAO 2025, 이하 워터밤) 출연을 확정했다.데뷔 이후 처음으로 워터밤 무대에 오르는 나우즈는 내달 8일 공연 라인업 중 유일한 보이그룹으로 글로벌 팬들의 관심을 모으고 있다. 멤버들은 이번 페스티벌 무대에서 개성 강한 음악과 정상을 향한 거침없는 에너지를 담은 퍼포먼스를 통해 '잘파(Zalpha) 대표 루키'의 진가를 입증할 예정이다.올여름 첫 미니 앨범 'IGNITION'을 통해 성공적으로 리브랜딩을 마친 나우즈는 글로벌 팬들과의 교감을 이어간다. 그동안 타이베이 미니 라이브와 KCON LA, 올 더 케이팝 스테이지 인 마카오로 세계 곳곳에서 활동을 펼쳐온 나우즈는 이번 워터밤 무대에서 영향력을 확장하고 현지 팬들에게 눈도장을 찍는다.나우즈는 최근 공개된 Apple TV+ 오리지널 다큐멘터리 '유진 레비: 여행 혐오자의 일탈 여행‘ 시즌3에 깜짝 등장한 바 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr