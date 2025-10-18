사진=텐아시아DB

개그우먼 오나미가 남편과의 첫 키스썰을 푼다.오는 20일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'에는 오나미가 박원숙, 혜은이, 홍진희, 황석정과 함께한다.'모태 솔로'라는 유행어를 만든 오나미는 사실 모태 솔로가 아니었다는 반전 고백으로 눈길을 끈다. 또한 2살 연하의 축구선수 출신인 남편 박민과의 운명적인 만남과 달달한 결혼 생활을 자랑해 사공주의 부러움을 산다.오나미와 홍진희는 공주의 시장을 찾는다. 오나미는 2세 계획과 신혼 고민 등 진솔한 이야기와 더불어 남편과의 첫 키스를 회상한다. 특히 연예인들이 자주 찾는다는 키스 명소로 의외의 장소를 꼽아 호기심을 자아낸다.'공주의 딸' 오나미가 함께한 공주 같이 살이는 오는 20일 저녁 8시 30분 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr