'성별까지 사기' 전청조는 새발의 피…피해액 5조 '희대의 사기꾼'에 가정 무너졌다('히든아이')

'히든아이'에서 희대의 사기꾼 조희팔에 대해 다룬다. 성별까지 넘나들며 사기를 쳤던 전청조를 능가하는 조희팔에게 사기를 당한 피해자만 7만명, 피해액만 5조원대라고 한다.오는 20일 오후 8시 30분 방송되는 MBC 에브리원 범죄 분석 코멘터리 프로그램 '히든아이'에서는 MC 김성주를 비롯해 김동현, 박하선과 소유가 누구나 겪을 수 있는 생활밀착형 범죄에 대해 알아본다.권일용의 범죄 규칙에서는 만취 상태로 오토바이를 운전하던 남성의 난동 사건을 소개한다. 신고를 받고 출동한 경찰 앞에서 혈중알코올농도를 알 수 없도록 별의별 꼼수까지 부린 남성은 경찰의 거듭된 음주 측정 요구에 협박이 섞인 위협적인 막말까지 내뱉고, 경찰의 팔을 깨무는 등 상식을 벗어난 행동을 이어갔다. 출연진마저 경악을 금치 못한 그날의 생생한 난동 현장을 볼 수 있다.현장 제보에서는 대통령 배 전국 시·도 복싱대회에 참가한 중학생 조연호 군에게 일어난 비극적인 사건을 다룬다. 한 손 가드조차 올리지 못할 만큼 위태로운 상태였지만 경기는 계속됐고 결국 링 위에서 쓰러져 경기 후 50일이 지난 지금까지 의식불명 상태인 조연호 군. 사건 이후 경찰 조사를 통해 밝혀진 대회의 실상에 부모님은 큰 충격을 받았다. 대회 당일, 일면식도 없었던 코치가 연호 군의 경기 보조를 봐줬고 경기 이후 밝혀진 코치의 정체에 박하선은 "이게 말이 되냐"라며 분노했다. 또한 사건이 언론에 보도되고 사람들의 공분이 커지자, 체육관 대표는 부모님께 직접 연락해 '협회 측에서 기사 내리기를 원하는데 기사 내리는 건 부모들만 할 수 있으니 직접 기자에게 연락해달라'는 요구까지 했다고. 김동현이 "복싱은 위험한 스포츠이기 때문에 연호 군의 이상 징후를 눈치채야 했다"라며 격분했다.라이브 이슈에서는 '전청조는 새 발의 피'라고 알려진 다단계 사기꾼 조희팔을 집중 조명한다. 조희팔은 회사를 설립해 '건강 보조기구 임대 사업' 등으로 투자자들을 모았다. 투자자들의 투자 유도를 위해 당시 은행 금리 4%보다 훨씬 높은 이율을 약속했고, 게다가 매일 같은 시간에 투자자들의 통장에 약속된 금액을 입금해 신뢰를 쌓아갔다. 또한 조희팔은 많은 금액을 투자한 이들에게 임원 직급을 주며 가족과 지인들을 끌어들이게 했다. 그렇게 모여든 투자자들 대부분은 경제적으로 취약한 40~60대 주부들이었다. 그들 중 한 중년 여성은 딸의 사망 보상금 전액을 투자했지만 결국 조희팔의 잠적으로 투자한 금액 전부를 잃게 됐다.자신이 정해둔 날에 맞춰 모든 투자금을 챙긴 뒤 흔적도 없이 사라진 조희팔. 7만명의 피해자, 5조원대의 피해 금액과 함께 수많은 가정을 절망에 빠뜨린 조희팔 다단계 사기 사건의 전말은 오는 20일 오후 8시 30분 '히든아이'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr