사진=최준희 SNS

고(故) 최진실의 딸 최준희가 여전한 장원영 사랑을 드러냈다.최진실은 지난 16일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 공유했다.공유된 영상 속에는 장원영이 국내 여성 전문 매체의 행사에 참석해 입장하고 있는 모습. 특히 해당 행사가 이후 논란이 됐음에도 최준희는 줄곧 자신의 '최애'라고 언급해왔던 장원영 부분만 잘라 게재했다.앞서 최준희는 지난 5월 자신의 SNS를 통해 "우리 공주 제발 드라마해. 영화 해, 하고 싶은 거 다 해"라며 영화 방식의 광고 촬영을 진행한 장원영을 공개적으로 응원하며 팬심을 드러냈었다.한편 2003년생인 최준희는 과거 루푸스병 투병으로 96kg까지 쪘다가 최근 41kg까지 감량해 많은 관심을 받고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr