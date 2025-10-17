SNS

트와이스 리더 지효가 완벽한 몸매를 드러냈다.17일 지효는 자신의 계정에 여러 장의 공연 비하인드 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 지효는 올블랙 란제리룩에 핑크색 퍼부츠를 소화해냈다. 화려한 이목구비와 건강미 넘치는 바디라인이 눈길을 끈다.앞서 트와이스 멤버 나연, 모모, 지효, 쯔위는 15일 미국 뉴욕 브루클린에서 열린 ‘빅토리아 시크릿 패션쇼 2025’에 참석해 공연을 펼쳤다. 공연에 앞선 인터뷰에서 진행자는 트와이스에 대해 “역대 최고의 K팝 걸그룹 중 하나”라며 “얼마 전 앨범을 발매했고 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST인 ‘TAKEDOWN’에 참여했다”고 소개했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr