‘신인감독 김연경’이 첫 방송 2.2%로 시작해 가장 최근 회차에서 4.7%로 급등했다.MBC 예능 프로그램 ‘신인감독 김연경’(연출 권락희, 최윤영, 이재우) 4회에서는 김연경 사단 ‘필승 원더독스’와 일본 고교 최강팀 슈지츠 고교의 한일전이 본격적으로 펼쳐진다.앞서 프로팀 ‘IBK기업은행 알토스 배구단’과의 경기에서 뼈아픈 패배를 경험한 필승 원더독스. 김연경 감독은 해당 경기를 돌아보며 선수들과 함께 반성의 시간을 갖는다. 특히 그는 이나연, 이진, 구솔 등 세터들의 경기 운영을 집중적으로 분석하고, 시합 중 자신 없어지는 태도에 대해 팩폭을 날리며 따끔한 쓴소리를 아끼지 않았다는 후문이다.한편 김연경은 경기 전, 일본 현지로 원정을 떠나 고등학교 최대 배구대회 ‘인터하이’를 직접 참관한다. 애니메이션 ‘하이큐!!’의 배경으로도 유명한 이 대회에서 슈지츠 고교의 기량을 직접 확인한 김연경 감독은 “한일전은 반드시 이겨야 한다”며 전력을 가다듬는다. 이에 김 감독은 공항에 도착하자마자 곧바로 연습장으로 향하는 열정을 보이는가 하면, 선수들과 집중 훈련에 돌입하며 한일전을 향한 남다른 각오를 드러낸다.상대의 격파를 노리는 김연경 감독의 전략은 과연 무엇이었을지, 김연경 감독의 데뷔 첫 국제무대인 이번 한일전이 어떤 결과로 이어질지 시청자들의 궁금증이 쏠리고 있다.MBC 예능 프로그램 ‘신인감독 김연경’ 4회는 오는 19일(일) 오후 9시 10분에 방송되며, 공식 유튜브 채널 ‘원더독스 라커룸’을 통해 미공개 콘텐츠도 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr