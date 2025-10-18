/ 사진=텐아시아DB

사진제공=KBS2

KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에 임채무가 뉴 보스로 등판하는 가운데, 처음으로 딸이자 직원인 임고운 실장이 빚더미 두리랜드의 아슬아슬한 하루를 공개한다.오는 19일 방송되는 '사당귀' 328회는 '빚채무'아닌 '빛채무'가 되고 싶은 '두리랜드' 대표 임채무가 뉴 보스로 등판한다. 이 가운데 딸 임고운 실장이 '두리랜드'에 대한 애정이 각별한 아버지의 실태를 낱낱이 공개한다.임채무는 "53년 차 배우 임채무"라고 소개한다. 하지만 배우라는 직업보다 '두리랜드 대표'로도 유명한 상황. 지난번 박명수의 '걸어서 보스 집으로'를 통해 첫 등장한 이후 채무로 화제가 된 바 있다. 박명수는 "임채무는 내가 키웠다. 원래는 놀이동산 청소하시던 분"이라고 밝혀 웃음을 자아낸다. 그러나 임채무는 "일찍 키웠어야지"라며 투덜댄다고. 전현무는 "이름부터 영어로 하면 Im채무"라고 밝히며 빚과 떼려야 뗄 수 없는 임채무의 운명에 웃음을 자아낸다. 앞서 임채무는 두리랜드 채무가 총 190억원이라고 밝히기도 했다.이 가운데, 새로운 뉴 보스의 등장과 함께 재무팀을 맡고 있는 아내 김소연 이사와 함께 운영기획팀의 딸 임고운 실장이 나란히 등장해 임채무를 똑 닮은 미모를 공개한다. 임고운 실장이 등장하자 박명수는 "닮았다"라며 닮은꼴 부녀 모습에 놀라움을 감추지 못한다.이날 임채무는 "직원들에게 화를 내본 적이 없다"라고 단언한다. 하지만 임고운 실장은 "잔소리 폭격기이고, 결벽증이 있으시다"라고 폭로한다. 특히 임채무는 딸에게 "잔소리 듣기 싫으면 집에 있어라. 사회생활하려면 감내해라"라고 불호령을 내렸다는 후문이어서 휘몰아칠 부녀 전쟁을 예고한다.빚과 자웅동체로 일컬어지는 두리랜드 대표 임채무와 빚더미의 두리랜드에서 직원들을 관리하며 온몸을 던지는 임고운 실장의 고분분투기는 '사당귀' 본 방송을 통해 공개된다. '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr