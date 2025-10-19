/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공 : 스튜디오C1

두 번의 FA로 누적 계약금 105억원을 받은 전 야구선수 정근우가 이대호에게 핀잔을 듣는다.스튜디오C1 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구’ 25화에서는 불꽃 파이터즈와 부산고의 창단 첫 사직구장 직관 두 번째 이야기가 그려진다.앞서 불꽃 파이터즈는 2회 말, 김재호의 1타점 희생 플라이로 선취점을 얻어냈다. 이후 3회 말, 정의윤의 밀어내기 볼넷과 정성훈의 땅볼 타점, 이택근의 1타점 2루타를 더해 부산고를 4:0으로 따돌렸다.신재영은 현재 파이터즈에서 가장 폼 좋은 투수답게 자신감 있는 피칭으로 분위기를 압도한다. 그의 공을 보던 이대은은 “슬라이더 사기야. 직구 안 던져도 될 것 같다”며 극찬을 날리고, 상대 더그아웃도 술렁인다. 평균자책점 1위를 노리는 ‘야망 맵도리’ 신재영이 반전을 꿈꾸는 부산고 타선을 봉쇄하고 원펀치 자리에 오를 수 있을지 주목된다.한편, 파이터즈 내 또 다른 부산 출신 정근우는 이대호에게 “사직만 오면 비실하다”는 농담을 듣는다. 실제로 그는 이번 경기에서 안타를 만들지 못하며 씁쓸함을 드러낸 바 있다. 하지만 웃픈 농담과 달리 상대 적장은 정근우를 1호 견제 대상으로 지목하며 경계심을 드러낸다. 과연 정근우가 특유의 영리한 플레이로 판도를 뒤흔들며 이번 경기의 첫 안타를 만들어낼 수 있을지 궁금해진다.존재만으로도 두려움을 자아내는 파이터즈의 중심타자 박용택과 이대호는 팀 내 슈퍼스타 자리를 두고 유쾌한 경쟁을 벌인다. 이들의 욕망 넘치는 플레이에 파이터즈와 중계진 모두 폭소한다. “둘 다 뭐하냐”는 정근우의 일갈이 이어지자, 박용택과 이대호는 멋쩍은 미소를 지어 보인다는데. 과연 야구 한정 욕심쟁이인 이들에게 무슨 일이 생긴 건지 방송을 통해 확인할 수 있다.불꽃 파이터즈와 부산고의 화끈한 경기력은 오는 20일(월) 저녁 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr