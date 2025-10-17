‘백혈병’ 차현승, 피부 벗겨진다더니…“면역력 수치 제로”

가수 선미의 백댄서로 알려진 차현승이 근황을 알렸다.17일 차현승은 자신의 계정에 “모기가 무서운 면역수치 제로인간. 모두들 환절기 감기 조심하세요~“라고 남겼다.공개된 사진 속 차현승은 환자답게 따뜻란 스타일링 보였다. 차현승은 현재 백혈병 투병중이다.그는 "열심히 먹어야 약도 먹고 기운도 차릴 수 있어서 잘 먹고 있다"고 자신의 유튜비에서 말했다.또한 차현승은 손바닥을 비추며 "이렇게 피부가 계속 벗겨졌다가 나았다가 벗겨졌다가 나았다가 그런다"고 설명했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr