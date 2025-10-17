사진=유튜브 채널 '뜬뜬'

사진=유튜브 채널 '뜬뜬'

사진=유튜브 채널 '뜬뜬'

그룹 2PM 멤버 장우영이 과거 JYP엔터테인먼트와 첫 재계약을 하던 당시 있었던 아쉬움을 털어놨다.지난 16일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 웹예능 '핑계고'에는 장우영과 가수 화사가 게스트로 출연했다. 이날 유재석은 장우영에게 "세호한테 들었는데 JYP 임원이라며?"라고 물었다. 이에 장우영은 "사내 이사는 아니고 대외협력 이사다. 열심히 하라는 의미로 주신 직함이다"라고 설명했다.유재석이 "지분은 있냐"고 묻자 장우영은 "없다"고 답했다. 그는 "제가 주식 같은 걸 잘 몰라서 관심이 없었다"고 털어놨다. 이를 들은 유재석은 "좀 샀어야 했는데"라며 아쉬움을 드러냈고, 화사는 "회사에서 좀 주시지, 치사하다"고 말해 웃음을 자아냈다. 그러나 조세호는 "치사한 게 아니라 본인이 안 산 거다. 기회가 있었는데"라고 해명했다.장우영은 "첫 재계약할 때 회사에서 지분이나 현금으로 계약금을 받을 수 있는 선택권을 줬다"고 밝혔다. 이어 "그때는 회사가 어떻게 될지 몰랐다. 진영이 형이 '이건 노고를 인정하는 게 아니라 회사에 투자하라는 부담으로 느껴질 수 있다'고 하셔서 결국 계약금으로 주라고 하셨다"고 덧붙였다.그는 "지금 돌아보면 돌아버리겠는 거다"라며 웃었다. 실제로 JYP엔터테인먼트의 시가총액은 10년 만에 약 16배 상승한 것으로 알려졌다.조세호가 "시간을 되돌릴 수 있다면 얼마나 살 것 같냐"고 묻자 장우영은 "그냥 다 살 거다"라고 답했다. 유재석은 "지나고 나니까 이렇게 될 줄 누가 알았겠냐"고 말했다.화사도 공감했다. 그는 "저도 회사에서 주식을 주겠다고 했는데, 주식에 대해 몰라서 됐다고 했다"고 말하며 같은 경험을 전했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr