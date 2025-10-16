사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 20기에 출연했던 광수와 영자가 결혼식을 올린 가운데 두 사람 결혼식 비하인드 스토리가 공개됐다.'나는솔로' 남규홍PD가 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※단독 공개※ 20기 광수♥영자 결혼식 비하인드'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '나는솔로' 20기 광수와 영자가 결혼식을 올린 가운데 20기 출연자들과 '나는솔로' 남규홍 PD가 참석해 눈길을 끌었다. 특히 남규홍 PD는 축사를 하게 되었는데 '나는솔로' 상징인 메가폰을 들어 웃음을 자아냈다.남PD는 "여자들의 선택이 있겠다고 할 때 영자는 한 번도 광수를 선택하지 않았다"며 "그런데 남자들의 선택이 있을 때 광수는 영자의 3명의 남자 중 한명이었다"고 했다. 이어 "결국 만날 사람은 만나고 부부가 될 사람은 부부가 된다"며 "우등생답게 옳은 답안지를 찾아간 것 같다"고 했다.이어 남PD는 "재밌게 사셔라 뜨겁게 사셔라"며 "두 분 결혼 진심으로 축하드린다"고 했다. 20기 영수는 축가를 하게 됐다. 20기 영숙은 "너무 축하하고 너무 잘 만난 것 같아가지고 잘 살 것 같다"고 했다. 순자 역시 "정말 잘 어울리는 한 쌍 우리 20기 영광 커플 항상 행복하게 잘 살길 바란다"고 했다. 영식도 두 사람에게 "행복하게 잘 살아라"고 축복했다.한편 '나는솔로' 20기에 출연했던 영자와 광수는 방송 당시 최종커플이 되지 않았다. 방송 당시 영자는 상철과 최종커플이 됐지만 현실 커플로는 이어지지 않았다. 이후 '나는솔로' 20기 방송이 끝나는 날 라이브 방송에 출연한 광수와 영자는 방송 이후 현실 커플이 됐음을 밝혀 당시 시청자들을 충격에 빠뜨린 바 있다. 이후 두 사람은 예쁘게 연애를 이어오다가 결혼에 골인하게 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr