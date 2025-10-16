사진 = SBS PLUS '나는솔로 그 후 사랑은 계속된다' 캡처

'나는솔로' 23기가 자신을 향한 '앞담화'에 결국 한마디 하게 되어 시청자들의 시선을 모았다.16일 밤 10시 30분 방송된 SBS PLUS '나는솔로 그 후 사랑은 계속된다'에서는 '나는솔로'23기 옥순이 어장을 친다고 생각한 11기 영숙과 23기 순자, 그리고 미스터 한의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 솔로 남성 출연자들의 마음이 23기 옥순에게 쏠리면서 이를 지켜보던 여성 출연자들 사이에서 갈등이 폭발했다. 미스터 권, 미스터 강, 미스터 한 등이 23기 옥순에게 호감을 표현하면서 23기 순자와 11기 영숙, 24기 옥순 등 다른 여성 출연자들이 언짢은 마음을 드러냈다. 23기 옥순은 미스터 강에게 가장 큰 마음을 두고 다른 출연자들 역시 조심스럽게 알아볼 뿐이었으나 남성 출연자들이 마음을 제대로 말하지 않은 채 감정을 쏟았고 여성 출연자들은 23기 옥순의 선택만을 기다리는 상황이 이어졌다.미스터 한은 23기 옥순과의 러브라인을 스스로 정리한 뒤 앙금이 남은 듯 23기 옥순이 들리는 곳에서 의미심장한 말을 던졌다. 미스터 한은 26기 순자 등 다른 여성 출연자들에게 "이제 이미지 챙기려고 한다"며 "23기 옥순에게 왜 그랬니 너 나한테 왜 그랬니' 이럴 것 같다"고 했다. 이어 "웃기려고 하는 거긴 한데 나 진짜 그럴 것 같다"며 "막 '23기 옥순 넌 나에게 아픔을 줬엉' 이러고 싶다"라고 뼈 있는 농담을 던졌다. 이는 23기 옥순이 듣고 있었다.이 말을 들은 11기 영숙은 23기 순자에게 미스터 한이 무슨 이야기를 했는지 물었고 돌연 울음을 터트렸다. 23기 순자가 "미스터 한이 장난치는 게 슬펐냐"고 묻자 11기 영숙은 "그것도 그렇고 되게 통쾌할 줄 알고 계속 놀리고 어제도 '놀리게 빨리 차이고 와라' 생각했는데 막상 저러는 모습 보니 슬프다"며 속마음을 털어놨다. 옆에서 23기 순자는 23기 옥순 옆에 있는데 들리게 "미스터 권에게 여지를 준다"고 했다.23기 옥순은 결국 참지 못하고 "11기 영숙님하고 23기 순자하고 나한테 선택할 때 마다 물어보지 않았냐"며 "그러면서 내가 느낀 건"이라고 했지만 이를 23기 순자가 말을 잘랐다. 23기 옥순은 "나는 내 행동을 남자들에게 불분명하게 한 적이 단 한 번도 맹세코 없다"고 했다.이에 23기 순자는 "언니만 정리하면 끝난다고 했잖냐"라고 단호하게 맞섰고 23기 옥순은 "아니 나는 정리가 안 된다"며 "이건 네 이야기고 내 이야기는 안 된다는 건데 네가 나의 상황을 모르잖냐 이 말이 갑자기 왜 나오냐"라고 답답함을 토로했다.인터뷰에서 23기 옥순은 "저 때문에 여자들이 아무도 못 움직이고 있다고 하더라 11기 영숙, 23기 순자가 항상 저보고 '누굴 선택할 거냐'고 물어봤다"며 "저도 복잡하던 순간들이었는데 자꾸 물어보는 게 신경 쓰였고 스트레스가 쌓였다"라고 토로했다. 하지만 11기 영숙은 "23기 옥순이 내 마음 가는 대로 하라고 했는데 애매한 사람 붙잡고 직진하려고 온 거 아니다"고 했고 23기 순자는 "난 끼고 싶지 않았다"며 계속 오해한 채 본인들 입장에서만 이야기했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr