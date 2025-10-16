티아라 함은정-김병우 감독/사진 = 텐아시아 사진DB

그룹 티아라 출신 배우 함은정(37)이 김병우 감독(45)과 11월30일 결혼한다.16일 함은정 측 관계자는 텐아시아에 "함은정이 오는 11월 30일 김병우 감독과 결혼식을 올린다"며 "함은정과 김병우는 영화계 모임에서 자연스럽게 만나 수년 열애 끝 부부의 연을 맺게 됐다"고 밝혔다. 함은정과 김병우 감독은 열애설도 없이 결혼을 발표해 눈길을 끈다.함은정 소속사 역시 공식입장을 통해 결혼 소식을 밝히며 "결혼식은 양가 가족과 가까운 지인들이 참석한 가운데 조용하고 따뜻한 분위기 속에서 비공개로 진행될 예정"이라고 전했다. 그러면서 "새로운 출발과 함께 더욱 성숙한 모습으로 변함없이 좋은 작품으로 인사드릴 함은정 배우에게 많은 관심과 응원을 부탁드린다"고 덧붙였다.함은정은 1995년 드라마 '신세대 보고서 어른들은 몰라요'에서 아역으로 데뷔했다. 이후 2009년 걸그룹 티아라의 멤버로 가수 활동을 시작해, 'Bo Peep Bo Peep'(보핍보핍), 'Roly-Poly'(롤리폴리), 'Lovey-Dovey'(러비더비) 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았다.가수 활동과 함께 배우로도 꾸준히 활동해온 그는 드라마 '속아도 꿈결', '사랑의 꽈배기', '수지맞은 우리' 등에 출연했으며, 최근 종영한 KBS 2TV '여왕의 집'에서는 주연을 맡았다.한편 김병우 감독은 2013년 영화 '더 테러 라이브'로 청룡영화상 신인감독상을 수상하며 주목받았다. 이후 'PMC: 더 벙커', '전지적 독자 시점' 등을 연출했으며, 오는 12월에는 넷플릭스를 통해 SF 재난 영화 '대홍수'를 선보일 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr