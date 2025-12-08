사진=배우 변우석 SNS

배우 변우석이 명품 주얼리 브랜드 행사장에서 독보적인 비주얼을 선보였다. 변우석은 7일 인스타그램을 통해 까르티에 행사장에서 촬영한 사진을 공개하며 근황을 전했다.사진 속 변우석은 실크 톱과 롱코트로 구성한 올블랙 스타일에 목걸이와 반지, 시계 등을 조합해 세련된 분위기를 드러냈다. 190cm의 큰 키와 넓은 어깨가 어우러지며 주얼리 특유의 고급스러움이 더욱 강조됐다. 작은 얼굴과 균형 잡힌 피지컬이 더해지면서 '왕자님 포스'라는 반응을 이끌었다.행사장은 크리스마스 분위기로 꾸며져 있었고, 변우석은 조명과 콘셉트에 자연스럽게 어울리는 존재감을 드러냈다. 사진을 접한 팬들은 "럭셔리 그 자체", "인간 까르티에다", "왕자님 실사판" 등 다양한 반응을 보이며 뜨거운 호응을 보냈다.변우석은 내년 방영 예정인 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'에 출연한다. 작품은 2026년 첫 방송을 목표로 하고 있으며, 변우석은 극 중 아이유와 호흡을 맞출 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr