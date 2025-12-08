사진=배우 변우석 SNS
사진=배우 변우석 SNS
배우 변우석이 명품 주얼리 브랜드 행사장에서 독보적인 비주얼을 선보였다. 변우석은 7일 인스타그램을 통해 까르티에 행사장에서 촬영한 사진을 공개하며 근황을 전했다.
사진=배우 변우석 SNS
사진=배우 변우석 SNS
사진 속 변우석은 실크 톱과 롱코트로 구성한 올블랙 스타일에 목걸이와 반지, 시계 등을 조합해 세련된 분위기를 드러냈다. 190cm의 큰 키와 넓은 어깨가 어우러지며 주얼리 특유의 고급스러움이 더욱 강조됐다. 작은 얼굴과 균형 잡힌 피지컬이 더해지면서 '왕자님 포스'라는 반응을 이끌었다.
사진=배우 변우석 SNS
사진=배우 변우석 SNS
행사장은 크리스마스 분위기로 꾸며져 있었고, 변우석은 조명과 콘셉트에 자연스럽게 어울리는 존재감을 드러냈다. 사진을 접한 팬들은 "럭셔리 그 자체", "인간 까르티에다", "왕자님 실사판" 등 다양한 반응을 보이며 뜨거운 호응을 보냈다.

변우석은 내년 방영 예정인 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'에 출연한다. 작품은 2026년 첫 방송을 목표로 하고 있으며, 변우석은 극 중 아이유와 호흡을 맞출 예정이다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지