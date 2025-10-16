‘14년 만에 파경’ 박지윤, 호흡 가다듬기…전문 러너도 놀랄 표정

방송인 박지윤이 몸매를 제대로 가꾸고있다.최근 박지윤은 자신의 계정에 제주도에서 러닝하는 모습을 공개했다. 박지윤은 전문 러너처럼 운동복을 갖춰입고 호흡을 가다듬으며 러닝에 열중하는 모습이다.한편 박지윤은 같은 KBS 아나운서 출신이었던 최동석과 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 그러나 2023년 10월, 결혼 14년 만에 파경을 맞고 이혼 절차를 밟고 있다.자녀의 양육권과 친권은 모두 박지윤이 확보한 상태며, 최동석은 '면접교섭권'을 통해 일주일 중 이틀만 자녀들과 만남을 가지고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr