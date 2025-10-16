사진=모모 SNS

그룹 트와이스 멤버들이 과감한 룩을 자랑했다.모모는 16일 자신의 인스타그램에 "PINK TWICE💗"(핑크 트와이스)라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 모모가 트와이스 일부 멤버 지효, 나연, 쯔위와 함께 한 행사장에 참석한 듯한 모습. 특히 네 사람은 모두 속옷이 훤히 드러나는 상의를 착용해 눈길을 끌었다.한편 모모가 속한 트와이스는 지난 10일 오후 1시 데뷔 10주년 기념 스페셜 앨범 'TEN: The story Goes On'(텐: 더 스토리 고즈 온)과 타이틀곡 'ME+YOU'(미 플러스 유)를 발매했다. 오는 18일 오후 5시에는 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 팬미팅 '10VE UNIVERSE'(러브 유니버스)를 개최하고 팬들과 소통한다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr