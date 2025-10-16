사진=텐아시아DB

혼성그룹 코요태 빽가가 제주도 불법 카페 논란에 대해 억울함을 호소했다.16일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에 출연한 빽가는 모델 이현이와 함께 진행하는 코너 '빽현의 소신발언'에서 "제주도 카페 때문에 억울하다"며 조심스러운 입장을 밝혔다.빽가는 "저는 카페의 인테리어와 갤러리 일부를 맡았을 뿐, 이미 올 초에 계약이 종료된 상태다. 어머니가 아프셨을 때 모든 일을 정리했고, 부지 문제에 대해서도 전혀 알지 못했다"고 해명했다. 이어 "같이 일하던 분들이 저한테 아무 말도 없이 진행한 일"이라며 자신의 연관성을 강하게 부인했다.최근 서귀포시에 위치한 한 대형 카페가 약 6000㎡(1800여 평)의 임야를 불법으로 산지 전용한 사실이 알려져 논란이 됐다. 해당 카페는 건물을 제외한 대부분 부지에 산책로, 그네, 잔디 언덕, 주차장 등 각종 조형물과 편의시설을 설치해 문제가 됐고, 서귀포시는 자치경찰에 수사를 의뢰한 상태다. 조사 결과에 따라 원상복구 명령이 내려질 가능성도 있다.문제는 이 카페가 한때 '빽가 카페'로 알려졌던 곳이라는 점이다. 이로 인해 빽가의 이름이 이번 논란에 함께 언급됐다. 이에 카페 측 역시 공식 입장을 통해 "빽가 씨는 현재 카페 운영과 무관하다"고 밝힌 바 있다.DJ 박명수는 "결과적으로 빽가 씨가 관여한 게 아니니, 내가 잘 아는 사람으로서 보증할 수 있다"며 그를 위로하고 상황을 정리했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr