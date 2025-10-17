/ 사진=텐아시아DB

/ 사진제공=MBC ‘나 혼자 산다’

코드쿤스트가 계획적인 하루를 보낸다.MBC ‘나 혼자 산다’(연출 허항 강지희 김진경 이경은 문기영)에서는 계획형 인간으로 거듭나기 위해 노력 중인 코드쿤스트의 일상이 공개된다.올해 안, 앨범 발매를 목표로 하고 있다는 그는 “미완성곡이 무려 160곡이나 된다”며 “이대로는 올해 안에 앨범을 못 낼 수도 있다”고 말해 모두를 놀라게 한다. 이에 그는 기존의 생활 패턴에서 벗어나 계획적인 하루를 보내며 작업 효율을 높이기 위해 노력 중이라고.공개된 사진 속에는 코드쿤스트가 세운 하루 계획표의 모습이 담겨 눈길을 끈다. 시간별로 촘촘하게 채워진 계획표가 그의 하루를 얼마나 변화시킬지 관심이 쏠린다.하루 계획표에 따라 냉장고 정리에 나선 코드쿤스트의 모습도 포착됐다. 이전과 달리 그의 집에는 냉장고가 두 대나 있어 그 사연에 궁금증이 쏠린다. 그는 자신만의 룰에 따라 냉장고 정리에 몰입한 나머지 시간이 가는 줄 모른다고.냉장고 정리에 몰두한 나머지 식사 시간이 부족해진 코드쿤스트는 샤이니 민호의 ‘6분 라면 챌린지’를 방불케하는 ‘7분 식사’에 돌입한다. 자신이 계획한 시간이 다가오면 어김없이 울리는 알람에 비명을 지르는 코드쿤스트. 그는 급기야 ‘휴식 시간’을 축소해 시간을 당겨 쓰는 모습을 보이기도 한다. 또한 예상치 못한 변수들이 연이어 발생하자 해탈한 모습을 보여 웃음을 자아낼 예정이다.한편 코쿤은 2023년 비연예인과 5년째 열애 중이라는 보도가 나와 화제가 됐다. 당시 코쿤 소속사는 "아티스트 사생활 부분은 확인해드리기 어렵다"는 입장을 밝혔다.오는 17일 밤 11시 10분 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr