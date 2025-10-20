사진=타이거 스튜디오

그룹 아이콘(iKON) 구준회가 '단죄' 종영 소감을 전했다. 앞서 그는 2022년 12월 YG엔터테인먼트와 전속계약이 만료돼 결별했고 현재는 143엔터테인먼트에 새 둥지를 텄다.구준회는 지난 16일 종영한 드라맥스X웨이브 오리지널 드라마 '단죄'에서 경찰대를 수석으로 졸업한 엘리트이자 훈남 형사인 박정훈 역을 맡아 극의 주축을 이루며 몰입도를 견인했다.종영을 맞이한 구준회는 소속사 143엔터테인먼트를 통해 "저에게 정말 소중한 드라마 '단죄'가 어느덧 종영을 맞이하게 됐다"며 "저 역시 한 명의 시청자로서 작품을 보면서 좋은 부분도, 아쉬운 부분도 있었지만 모든 과정이 큰 배움이자 뜻깊은 시간이었다"고 소회를 밝혔다.그는 "앞으로도 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 끊임없이 노력할 테니 지켜봐 주시길 바란다. 끝까지 시청해 주셔서 감사하다"며 앞으로의 포부와 함께 시청자를 향한 감사 인사까지 전했다.극 중 구준회는 보이스 피싱 범죄 조직 일성파를 단죄하기 위해 면밀한 수사를 펼치며 극의 긴장감을 극대화했다. 특히 그는 이중 스파이 역할을 완벽하게 해내며 반전의 반전을 거듭, 극 전개의 중심축다운 면모를 보이기도 했다.부당함에 맞서 정의를 구현하는 권선징악 엔딩으로 시청자들에게 쾌감을 선사한 구준회는 '단죄'를 통해 한층 확장된 연기 스펙트럼을 입증했다. 캐릭터를 입체적으로 그려낸 것은 물론, 자연스러운 액션까지 다채로운 활약으로 존재감을 빛낸 그가 앞으로 어떤 행보를 보여줄지 주목된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr