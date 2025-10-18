사진=영화 '어쩔수가없다'

사진=영화 '어쩔수가없다'

1989년 연상의 비연예인과 결혼했다고 알려진 배우 차승원이 '어쩔수가없다'를 통해 또 한 번의 연기 변신을 선보였다.차승원은 지난달 말 개봉 이후 'N차 관람' 열풍과 함께 국내를 넘어 전 세계로 흥행을 이어가고 있는 영화 '어쩔수가없다(감독 박찬욱)'에서 현실적인 가장 '시조'로 분해 힘을 덜어낸 연기와 섬세한 표현으로 관객들에게 잔잔한 울림을 전하고 있다.'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 '만수(이병헌 분)'가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담는다.만수의 잠재적 경쟁자이기도 한 시조는 제지 공장에서 실직 후 구둣가게 매니저로 일하면서 하루하루를 성실히 살아가는 인물이다. 차승원은 어려운 상황임에도 딸에게는 웃음을 보이고, 손님에게 굽신거리며 생계를 이어가는 애처로운 모습으로 보는 이들의 마음을 짠하게 만들었다.제지 공장에서의 숙련된 기술자이기도 했던 시조는 손님으로 찾아온 만수와의 대화에서 "제지도 일종의 예술이라고 생각합니다"라는 말로 자기 일에 대한 자부심과 동시에 해고로 인해 업계에서 설 자리를 잃어버린 인물의 씁쓸함을 드러냈다. 이 장면에서 차승원은 눈빛과 어조만으로 인물의 처연함을 완성해 안타까움을 더하기도 했다.그동안 독보적 카리스마와 유쾌한 존재감으로 대중에게 각인돼 온 차승원은 이번 작품에서 절제된 연기 톤으로 완전히 다른 결을 보였다. 감정을 폭발시키기보다는 삼키면서 그 내면을 깊이 있게 표현했고, 관객들로부터 "반갑다, 그리웠던 얼굴이다"라는 반응을 얻기도 했다. 차승원의 밀도 높은 연기가 캐릭터의 정서를 단단하게 지탱한다는 평이다.또, 지난해 공개된 넷플릭스 영화 '전,란'에 이어 박찬욱 감독과의 두 번째 협업으로도 주목받고 있다. 앞서 박 감독은 차승원에 대해 "차승원 배우는 키도 크고 인상도 강렬한데, 반대로 큰 키로 구부정하게 굽신굽신 연기를 하면 재미있겠다고 생각했다"고 말해 그 이면에 주목한 바 있다. 이러한 감독의 시선이 차승원의 현실적이고 담백한 연기를 통해 더욱 설득력 있게 구현됐다.영화 '어쩔수가없다'는 베니스국제영화제, 부산국제영화제, 뉴욕영화제 등 해외 유수 영화제에 잇따라 상영, 작품성과 흥행성 모두 인정받았다. 현재 전국 극장에서 절찬 상영 중이며, 국내 관객의 호평과 함께 글로벌 시장에서도 긍정적인 반응이 이어지고 있다.한편, 차승원은 노희경 작가의 신작인 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게(가제)' 출연을 확정하고 촬영에 한창이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr