사진 제공=JYP

사진 제공=JYP

밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 오늘(16일) 잠실실내체육관 입성 공연의 티켓 선예매를 진행한다.엑스디너리 히어로즈는 11월 21일부터 23일까지 사흘간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 콘서트 'Xdinary Heroes < Beautiful Mind > World Tour FINALE in SEOUL'(<뷰티풀 마인드> 월드투어 피날레 인 서울)을 개최한다.해당 공연의 티켓 예매는 YES24에서 가능하며 16일 오후 8시부터 오후 11시 59분까지 빌런즈(팬덤명: Villains) 2기 회원을 대상으로 팬클럽 선예매가, 17일 오후 8시부터는 일반 예매가 오픈된다. 공연 및 예매에 관한 자세한 사항은 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.탄탄한 밴드 라이브 실력으로 '공연 강자' 타이틀을 거머쥔 엑스디너리 히어로즈는 올한해 국내외 다양한 무대에서 활약을 잇고 있다. 단독 공연으로는 2025년 기준 서울 올림픽공원 올림픽홀, 올림픽공원 핸드볼경기장에 이어 잠실실내체육관까지 규모를 확장하며 성장세를 자랑했다. 게다가 '롤라팔루자 시카고', '2025 부산국제록페스티벌' 등에 출격해 풍성한 뮤직 에너지를 선사하며 '글로벌 K팝 슈퍼 밴드'의 잠재력을 뽐냈다.기세를 이어 오는 24일 오후 1시 새 미니 앨범 'LXVE to DEATH'(러브 투 데스)와 타이틀곡 'ICU'(아이씨유)를 발매하고 컴백한다. 건일, 정수, 가온, 오드, 준한, 주연 여섯 멤버 전원이 신보 수록 전곡 크레디트에 이름을 올리며 확장된 음악 스펙트럼을 선사할 것으로 기대를 모은다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr