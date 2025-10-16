[사진 제공-KT스튜디오지니]

배우 장윤주가 악인의 새 얼굴을 그려냈다.장윤주는 지니 TV 오리지널 ‘착한 여자 부세미’에서 독보적인 존재감으로 장르물도 완벽히 소화하고 있다.장윤주는 극 중 가성호(문성근 분) 회장의 의붓딸이자 연극영화과 교수 가선영 역으로 분해 가성호의 유산을 빼앗기 위해 가성호의 유일한 친딸 예림(이다은 분)에게 위협을 가하는 잔혹한 면모를 드러낸다. 갑작스럽게 의붓어머니로 나타난 김영란(전여빈 분)을 향해 버럭 소리를 지르며 혼란스러워 하다가도 모든 재산을 뺏기게 될까 불안정한 모습을 보이는 등 다면적인 인물의 성격을 입체적으로 표현했다.회가 거듭될수록 장윤주는 유산을 향한 본색을 본격적으로 보이는 동시에 광기 어린 악인의 얼굴을 짙게 드러내며 존재감을 발휘하고 있다. 날카로운 눈빛과 피 한 방울도 흘릴 것 같지 않은 냉철한 표정, 한 치의 흐트러짐 없는 헤어스타일까지 가선영 인생에 오차 범위는 존재하지 않을 듯한 완벽함을 선사한다.이렇게 파격적인 변신과 흡인력 넘치는 연기로 깊은 인상을 남긴 장윤주는 가선영이 지닌 서늘한 욕망을 표출해 강한 인상을 남기고 있다.장윤주가 출연하는 지니 TV 오리지널 ‘착한 여자 부세미’는 월, 화요일 밤 10시 채널 ENA를 통해 방송된다. 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr