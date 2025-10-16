사진=텐아시아DB

배우 임지연(35)과 허남준(32) 2026년 방영 예정인 드라마 '멋진 신세계'에 출연한다.SBS 새 드라마 '멋진 신세계'는 경이로운 조선 악녀 신서리와 대한민국 악질 재벌 차세계의 혐관 로맨스를 그린다.임지연은 '멋진 신세계'로 1인 2역에 도전한다. 임지연은 조선 희대의 악녀 강단심이 빙의 된 대한민국 무명 배우 신서리로 변신해 극을 이끈다. 극 중 나라를 뒤흔드는 요녀라 불리며 사약을 받은 강단심은 2026년 대한민국의 무명 배우 신서리로 눈을 뜬다.갑질 황태자 차세계 역은 허남준이 맡는다. 차세계는 굴지의 기업 차일그룹의 유일무이한 후계자. 갑질 재벌로 낙인찍힌 차세계 앞에 무당 한복 차림으로 조선시대 코스프레 하는 여자 신서리가 나타난다.임지연과 허남준이 보여줄 혐관 케미스트리에 기대감이 상승한다. 임지연과 허남준은 각각 '더 글로리' 박연진과 '유어 아너' 김상혁 역을 완벽하게 소화하며 역대급 악역으로 인생 캐릭터를 보여준 바 있다. 이에 경이로운 악인 캐릭터로 돌아오는 두 사람의 만남이 어떤 시너지를 낼지 기대가 쏠린다.'멋진 신세계'는 2026년 방영될 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr