사진='나는 솔로' 캡처

사진='나는 솔로' 캡처

사진='나는 솔로' 캡처

사진='나는 솔로' 캡처

'나는 SOLO' 28기 돌싱 정숙이 2순위 데이트를 진행한 후 격분하는 모습을 보였다.지난 15일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 솔로남들이 선택한 2순위 데이트가 펼쳐졌다. 또한 방송이 진행되는 도중 생겨난 솔로나라 28번지 베이비의 초음파 영상이 공개돼 모두를 충격에 빠뜨렸다.솔로나라에서의 3일 차 밤, 28기 솔로남들의 2순위 데이트가 시작됐다. 한 살 연하 영호와 2순위 데이트를 하게 된 정숙은 "(전남편이) 연하라 이제 연하는 기피한다"고 털어놨다. 영호 역시 현재 정숙에게 감정이 없음을 분명히 밝혔다.경수와 데이트에 나선 옥순은 "힘내보라"며 경수를 응원했다. 영식, 영자는 육아를 공통점으로 깊은 대화를 나눴다. 데이트 후 영식은 제작진과의 인터뷰에서 "호감도가 올랐다"고 털어놨고, 영자 역시 "내게 관심을 보이면 마다하지는 않겠다"며 웃어 보였다.앞선 데이트 때 순자에 대한 호감을 피력했던 영철은 순자를 2순위로 택했음이 밝혀지자 "순자님 말고는 대화해본 사람이 없어서 다른 사람과도 얘기해 보고 싶어서"라고 변명했다. 순자는 그런 영철을 구박했고, 자신을 2순위로 택한 또 다른 남자인 상철에게는 "너무 귀여우시다"고 칭찬해 영철을 머쓱하게 만들었다.2순위 데이트를 마친 후 정숙은 "나 근데 아까 진짜 열받았다. 삼대일 데이트까지 참았는데 또 이제 1위든, 2위든 나를 선택했으면 졸라 빡쳤을 것 같다"고 분노했다. 그는 "1, 2순위 선택하는데 영수님이 1순위 뽑는데 되게 고민했다고 하더라. 엄청 고민이 많았다. 1, 2순위 거의 차이가 없었다는 거 아니냐"라고 말했다.정희는 "영수님 첫인상 정숙님이었냐"고 물었고 정숙은 "그러니까 나는 빡이 친다. 근소한 차이라고 얘기를 안 들었으면 덜 서운했을 텐데 근소한 차이라서 선택할 수 없다. 이런 얘기를 했었대. 그러니까 X라 열받는다"고 격분했다. 그러자 정희는 광수와 영호를 언급하며 "나도 둘을 같이 좋아한다"고 털어놨다. 정숙은 "아 둘이 같이 좋다는 거냐. 나는 그런 행태가 싫다. 그래서 버리려는 거다. 그런 행태를 취하는 사람은 싫다 이거다"라며 얼굴을 찌푸렸다.다음 날 아침 현숙은 "남자 숙소에 있는 영식을 불러냈다. 그는 "여기는 설레는 사람이 아니라 재혼할 상대를 찾으러 오는 게 아닌가? 그러면 영식이었네"라며 플러팅했다. 경수도 영숙을 찾아가 "장거리는 우주에 있는 화성만 아니면 된다"라며 자신의 마음을 어필했다.하지만 영숙은 장거리 상황에 대해 회의적인 반응을 보였다. 영식과 대화를 마친 현숙은 다시 공용 거실로 가서 "내가 리셋돼서 1호(상철), 2호(영수)가 다 없어졌다. 앞으로 난 3명 알아볼 거다. 기다리고 있으시라"며 영식-영철-광수를 지목했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr