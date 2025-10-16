강하늘, 父 칼국수집 폐업했다…"아들이 잘 돼서 관뒀다더라" ('라스')

사진제공=MBC

배우 강하늘이 아버지가 칼국수집을 관뒀다고 밝혔다.지난 15일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'(이하 '라스')는 '흥행 루팡' 특집으로 영화 강하늘, 김영광, 강영석, 강지영이 게스트로 출연했다.이날 '라디오스타' 네 번째 출연인 강하늘은 "'라스'에서 미담 자판기라는 별명을 만들어 주신 뒤 어딜 가나 그 얘길 들었다"고 말했다. 김구라가 "아버님 칼국숫집 잘 하고 계시냐고 물어보기도 했다"고 하자 강하늘은 "지금은 안 하신다"고 밝혔다.강하늘이 잘 돼서 관뒀다는 말에 강하늘은 "가게 이전하려고 일주일을 쉬셨는데 쉬는 게 너무 좋으셔서 못하겠다고 하셨다"고 해명했다. 그러나 김구라는 "경제적으로 여유가 있으니까"라고 말했다.강하늘은 집에서 핸드폰도 아예 안 본다며 "OTT가 다 되니까 영화, 드라마, 다큐멘터리 등 계속 TV를 본다. 하는 건 별로 없다. 저는 일주일 여행 일정에 이틀을 호텔에만 있었던 적도 있다"고 밝혔다.이어 그는 "어릴 때는 저한테 어디 가자고 하면 다 따라서 나갔었다. 그러다보니 내가 행복하지 않더라. 솔직하게 나의 의사표현을 해야겠다는 생각이 들었다. 그래서 그 뒤부터는 피곤하면 회식도 안갔다"고 말했다.이에 MC들은 "이제 머리가 컸구나"라고 놀려 웃음을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr