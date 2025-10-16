/사진 = 정혜영 인스타그램

가수 션의 아내인 배우 정혜영이 탄탄한 근육질 몸매를 자랑하며 건강미를 뽐냈다.정혜영은 지난 15일 자신의 SNS에 "운동과 건강한 식단은 짝꿍"이라는 글과 함께 운동 영상을 게재했다.공개된 영상 속 정혜영은 헬스장에서 다양한 기구를 활용해 운동에 집중하고 있는 모습이다. 정확한 자세는 물론, 고난도 동작도 흔들림 없이 소화하며 눈길을 끌었다.특히 꾸준한 러닝과 웨이트 트레이닝으로 다져진 근육질 몸매가 시선을 사로잡았다. 노력의 흔적이 고스란히 드러나는 모습에 감탄이 절로 나온다.정혜영은 또 "포카칩, 라면, 떡볶이가 나를 유혹할 땐, 맛있게 먹고 그만큼 더 열심히 운동한다"며 "맛있는 음식을 즐기는 건 삶의 큰 즐거움"이라고 말해 공감을 자아냈다. 맛있는 음식을 포기하지 않으면서도 운동으로 균형을 맞추는 건강한 라이프스타일이 인상적이다.한편, 정혜영은 가수 션과 2004년 결혼해 2남 2녀를 두고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr