MBC 경영본부장 "故 오요안나와 같은 기상캐스터, 계약 기간 만료되면 업무 종료"

고인이 된 MBC 전 기상캐스터 오요안나. /사진=오요안나 SNS 캡처

MBC 경영본부장이 고(故) 오요안나에게 공식 사과하기 위해 마련한 기자회견에서 "현재 활동 중인 기상캐스터들은 계약 기간까지 업무를 수행하고, 계약이 종료되면 활동도 종료된다"고 말했다.15일 서울 마포구 MBC 방송센터 골든마우스홀에서 대국민 기자회견이 열렸다. 자리에는 안형준 MBC 사장과 고 오요안나의 유족이 참석했다. MBC는 이 자리에서 고인에게 공식적으로 사과하고 명예 사원증을 전달했으며, 유족과 합의안에 서명했다.앞서 MBC는 비정규직 기상캐스터 대신 정규직 기상 전문가를 채용해 날씨 보도를 진행하겠다고 밝힌 바 있다. 이에 대해 경영본부장은 "기존에 발표했던 내용과 달라진 점은 없다"고 말했다. 그는 "앞으로 MBC 뉴스에서 날씨 보도는 기상·기후 전문가가 맡아서 하는 방식으로 진행될 것이다. 현재 활동 중인 기상캐스터들은 계약 기간까지 업무를 수행하고, 계약이 종료되면 활동도 종료된다"고 설명했다.기상·기후 전문가 채용 시 기존 기상캐스터들이 지원 대상에서 제외되는 것 아니냐는 우려에 대해서는 "아니다"라고 선을 그었다. 경영본부장은 "지원 과정에 있어서 불이익 절대 없을 것이다. 그렇다고 해서 채용 과정에서 특별한 혜택을 주는 것도 아니다"라며 공정한 절차를 강조했다.오요안나는 지난해 9월 직장 내 괴롭힘을 당했다는 유언을 남기고 세상을 떠났다. 당시 MBC 소속 기상캐스터 4명이 가해자로 지목됐으며 유족 측은 이 중 한 명을 상대로 민사소송을 제기했다.또 유족은 MBC에 ▲공식 사과와 재발 방지 대책 발표 ▲기상캐스터의 정규직 전환 ▲비정규직 프리랜서 전수조사 등을 지속적으로 요구했다. 그러나 MBC가 이러한 요구에 성실히 응하지 않고 있다는 입장을 밝히며 유족은 지난달 단식 투쟁에 돌입했다. 이후 27일간의 단식 끝에 잠정적인 합의가 이뤄지면서 단식은 중단됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr