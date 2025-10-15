고인이 된 MBC 전 기상캐스터 오요안나. /사진=오요안나 SNS 캡처

고인이 된 MBC 전 기상캐스터 오요안나. /사진=오요안나 SNS 캡처

고(故) 오요안나의 어머니 장연미 씨가 기자회견장에서 세상을 떠난 딸을 언급하며 눈물을 흘렸다.15일 서울 마포구 MBC 방송센터 골든마우스홀에서 대국민 기자회견이 열렸다. 자리에는 안형준 MBC 사장과 고 오요안나의 유족이 참석했다. MBC는 이 자리에서 고인에게 공식적으로 사과하고 명예 사원증을 전달했으며, 유족과 합의안에 서명했다.장연미 씨는 "많은분들의 도움으로 단식 27일 만에 엠비씨와 합의에 이르게 됐다. 함께해주신 분들께 다시 한번 감사 인사드린다"라며 말문을 열었다. 장 씨는 "요안나는 정말 MBC를 다니고 싶어 했다. 딸이 세상을 떠나는 날, 삶의 이유를 잃었다. 하늘이 무너지는 것 같았고 이 문제에 대해서 아무런 책임을 지지 않는 MBC에 분노했다"고 덧붙였다.장 씨는 "내 딸을 죽음으로 몰고 간 직장 내 괴롭힘은 사회적인 문제가 아니라 구조적인 문제다. 내가 요구한 '기상캐스터 정규직 전환'은 제2의 요안나가 생기지 않게 막을 수 있는 장치라고 생각한다"고 말했다. 그는 "MBC가 합의한 내용을 잘 지키는지 하늘에 있는 요안나와 함께 지켜볼 것"이라며 눈시울을 붉혔다.오요안나는 지난해 9월 직장 내 괴롭힘을 당했다는 유언을 남기고 세상을 떠났다. 당시 MBC 소속 기상캐스터 4명이 가해자로 지목됐으며 유족 측은 이 중 한 명을 상대로 민사소송을 제기했다.또 유족은 MBC에 ▲공식 사과와 재발 방지 대책 발표 ▲기상캐스터의 정규직 전환 ▲비정규직 프리랜서 전수조사 등을 지속적으로 요구했다. 그러나 MBC가 이러한 요구에 성실히 응하지 않고 있다는 입장을 밝히며 유족은 지난달 단식 투쟁에 돌입했다. 이후 27일간의 단식 끝에 잠정적인 합의가 이뤄지면서 단식은 중단됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr