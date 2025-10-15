사진=이동욱 SNS

사생활 침해 피해를 호소한 배우 이동욱이 프로패셔널한 면모를 보였다.이동욱은 지난 14일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이동욱이 자신이 모델로 있는 한 해외 유명 시계 브랜드 행사장을 찾아 친필 사인을 하고 있는 모습. 특히 같은날 자신의 SNS에 사생활 침해 관련 소속사의 강경 대응 예고문을 공유했던 이동욱은 행사장에서 만큼은 환한 미소를 보여 눈길을 끌었다.앞서 이날 이동욱의 소속사 킹콩 by 스타쉽은 공식입장을 통해 "최근 아티스트의 비공식 스케줄 및 거주지, 사적 공간을 무단으로 방문하거나, 접촉을 시도하고 부적절한 내용의 편지를 남기는 등 사생활을 침해하는 사례가 지속적으로 발생하고 있다"고 밝혔다.이어 "아티스트의 거주지 방문, 사적 공간 침입, 비공식 스케줄 추적, 개인정보 유출 등 모든 형태의 사생활 침해 행위에 대해서는 엄중한 법적 조치를 취할 예정"이라고 경고했다.그러면서 "해외 스케줄 및 개인 일정을 포함한 출입국 과정에서 부당한 방법으로 항공편 정보를 취득하거나, 아티스트와 동일한 항공편을 이용해 기내에서 접근을 시도하는 행위 역시 사생활 침해로 간주되며, 법적 대응 대상이 된다"고 강조했다.한편 이동욱은 최근 JTBC 금요시리즈 '착한 사나이'로 시청자들과 만났었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr