/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공=MBN·채널S ‘전현무계획3’

지난 11일 진행된 곽튜브의 결혼식 영상이 최초로 공개된다.‘전현무계획3’(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 첫 회에서는 시즌3 첫 길바닥으로 ‘군산’ 땅을 밟은 ‘먹브로’ 전현무-곽튜브(곽준빈)의 새로운 먹트립이 펼쳐진다.이날 전라북도 군산에 뜬 전현무는 조심스레 청첩장을 내미는 곽튜브에게 당황해 현기증을 호소한다. 직후, 지난 11일 진행된 곽튜브의 결혼식 영상이 최초로 공개되는데, 5세 연하 비연예인 신부와 행복한 결혼식을 치른 ‘품절남’ 곽튜브의 모습에 전현무는 “너마저...진짜 가는구나”라며 한숨을 쉬어 짠내 웃음을 안긴다.간신히 부러움을 삼킨 전현무는 “(시즌2에서) 그동안 전라도 소도시 특집을 했었는데 여길 안 갔더라. 내가 혼자서도 가끔 오는 사랑하는 도시”라며 도시 전체가 근현대사 박물관을 방불 하는 ‘군산’ 편을 선포한다.직후 전현무는 “여기까지 왔는데 단팥빵 하나만 먹자”며 곽튜브와 함께 ‘군산의 명물’인 빵집부터 들러 갓 구워진 단팥빵을 폭풍 흡입한다. 뒤이어 전현무는 “우리가 첫 끼로 이걸 먹은 적이 없었다. 씹고 뜯고 맛보고 즐기고! ‘씹뜯맛즐’ 맛집”이라며 생선구이집으로 출동한다.드디어 맛집에 도착한 두 사람은 도미, 병어, 갈치, 장대, 박대, 고등어 등 반건조 생선이 푸짐하게 쌓여진 생선구이를 영접한다. 그런데 곽튜브는 먹방 도중 난데없이 “새신랑 챙겨준 줄 알았는데 짬 처리한 것 아니냐?”며 전현무에게 불만을 표출한다. 전현무는 그저 웃기만 하는데, 과연 둘 사이에 무슨 일이 벌어진 것인지 궁금증이 쏠린다.17일(금) 밤 9시 10분 방송하는 MBN·채널S ‘전현무계획3’ 첫 회에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr