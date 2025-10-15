사진=함소원 SNS

배우 함소원이 명절날 전남편 진화를 만난 이유에 대해 밝혔다.함소원은 지난 14일 자신의 인스타그램 스토리에 "추석엔 혜정이 아빠 만나야겠쬬~? 2025년 추석 이쁜 추억 만들고 왔습니다~"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 함소원이 진화 그리고 딸과 함께 놀이동산을 찾은 모습. 이날 두 사람의 나들이는 방송인 박슬기를 통해 알려졌다. 박슬기는 지난 13일 자신의 SNS에 "혜정이 많이 컸당"이라며 서울 잠실의 놀이공원에서 함소원 가족을 만났음을 알렸다.함소원과 진화는 3년 전 이혼 사실을 인정한 후 만남을 가져 눈길을 끌었으며, 진화는 살이 오른 얼굴을 보여 눈길을 끌었다.함소원은 2018년 18살 연하 중국인 진화와 결혼해 슬하에 혜정 양을 두고 있었다. 그러던 중 지난해 8월 진화가 "함소원이 때렸다"며 돌연 눈 밑과 코에서 피가 나고 있는 사진을 게재했다.이후 그는 "오해의 글을 썼다"라며 해명했지만, 함소원은 "2022년 12월 정도에 이혼했다"며 진화와의 이혼을 공식화했다. 그러나 "이혼 사실을 공개했으니 헤어져야 했는데 딸이 어리니까 못 헤어지겠더라"면서 동거 중인 사실을 알려 혼란을 가중시켰다.최근에는 MBN '가보자GO' 시즌3에 출연해 "재결합 가능성은 생각하고 있지 않다"며 "진화 씨 나이가 얼마나 새 출발 하기 좋은 나이냐. 그렇게 한다고 해도 할 말이 없다"며 덤덤한 모습을 보이기도 했으며, 딸의 졸업식에 함께 참석해 이목을 끌었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr