사진=지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미' 방송 캡처

사진=지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미' 방송 캡처

배우 이달이 잔혹함과 광기를 오가는 빌런 '동홍' 역으로 강렬한 인상을 남겼다.지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'(극본 현규리, 연출 박유영) 5·6화에서 흥신소 사장 동홍으로 분한 이달은 죽은 가성호(문성근 분) 회장의 아내 김영란(전여빈 분)을 추적하는 과정 속에서 폭주하는 욕망과 냉혹한 악의 에너지를 폭발시키며 시청자들의 이목을 사로잡았다.이달이 출연 중인 '착한 여자 부세미'는 인생리셋까지 카운트다운 3개월, 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스 드라마다.앞서 동홍은 자신이 운영하는 흥신소를 찾은 가선우(이창민 분)에게 김영란을 찾아달라는 위험한 의뢰를 받으며 서사의 핵심축으로 떠올랐다. 이날 방송에서 동홍은 김영란의 행방을 쫓기 위해 영란의 생모 소영(소희정 분)을 납치, 등장마다 차가운 카리스마와 광기 어린 눈빛을 발산하며 신스틸러의 면모를 선보였다.이후 가선우와 함께 변호사 이돈을 추적하던 동홍은 결국 무창 읍내에서 김영란을 찾아냈다. 부하들이 김영란을 제압하지 못하자 직접 칼을 꺼내 들고 돌진했지만, 동민의 방해로 모든 계획이 무산되며 경찰에 쫓겨 도망치는 장면으로 엔딩을 맞았다.이처럼 이달은 이번 회차를 통해 섬세한 표정 연기와 폭발적인 감정선으로 동홍의 광기 어린 세계를 완성했다. 짧은 등장에도 매 장면을 압도하며 '대체 불가 빌런'으로서 극의 긴장감을 극대화했다.'착한 여자 부세미' 매주 월, 화 밤 10시 ENA에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr