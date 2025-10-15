사진=안영미 SNS

사진=안영미 SNS

사진=안영미 SNS

사진=안영미 SNS

사진=안영미 SNS

박수홍·김다예 부부가 딸 돌을 맞아 성대한 잔치를 열었다.개그우먼 안영미는 지난 14일 자신의 인스타그램에 "이런게 잔치지~~~♡ 우리 째이 생일추카하구 태어나줘서 고마워🙆"라는 문구와 함께 여러 개의 영상들을 업로드했다.공개된 영상들 속에는 안영미가 박수홍·김다예 부부의 돌잔치에 참석한 모습. 돌잔치에는 반가운 얼굴인 개그맨 김인석도 참석했으며, 방송인 붐이 노래를, 가수 황민호가 가창력과 함께 수준급 장구 연주를 보이는 등 분위기를 올렸다.박수홍·김다예 부부는 무려 23세의 나이 차이를 극복하고 2021년 결혼했다. 이후 난임 검사 및 시험관 시술 등 과정을 공개하다 결혼 3년 만에 임신에 성공, 지난해 10월 딸 박재이 양을 품에 안았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr