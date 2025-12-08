/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진= MBC에브리원

‘신인감독 김연경’의 후속 비하인드 ‘다시 쓰는 스카우팅 리포트’가 MBC에브리원에서 공개된다. 앞서 ‘신인감독 김연경’은 TV 비드라마 부문 전체 화제성 1위, TV-OTT 비드라마 부문 6주 연속 일요일 화제성 1위, TV-OTT 비드라마 출연자 화제성 김연경 1위를 기록했다. 1회 시청률 2.2%를 기록했지만 마지막회 시청률 5.8%를 기록하며 약 2배 이상 상승한 수치를 보였다.‘다시 쓰는 스카우팅 리포트’는 배구계 레전드에서 신인 감독에 도전한 김연경과 ‘필승 원더독스’ 선수들의 성장기를 돌아본다.특히 7전 5승 2패, 승률 71%라는 성과를 거둔 김연경 감독과 선수들에 대한 배구 관계자들의 평가를 확인할 수 있어 관심이 집중된다. 창단 초, 냉정하고 날 선 평가가 주를 이뤘던 ‘필승 원더독스’가 지난 50일간 어떤 변화를 만들어냈는지, 전문가들의 시선이 어떻게 달라졌을지 기대가 쏠린다.앞서 종영한 ‘신인감독 김연경’은 신인감독으로 돌아온 배구계 전설 김연경이 ‘필승 원더독스’라는 신생 배구단을 이끄는 과정을 그렸다. 단순 예능을 넘어 실제 ‘프로 제8구단’ 창단을 목표로, 프로 무대에서 방출된 선수와 프로 진출을 꿈꾸는 실업팀 선수 등 다양한 선수들이 합류해 진정성 넘치는 감동을 선사했다. 이에 회차를 거듭할수록 뜨거운 반향을 일으켰고, 화제성과 시청률 모두에서 의미 있는 성과를 거두며 시즌을 마무리했다.‘다시 쓰는 스카우팅 리포트’는 12월 17일 수요일 밤 9시 30분, 오직 MBC에브리원에서만 만나 볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr