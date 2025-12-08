SNS

방송인 장영란 남편이자 한의사인 한창이 책을 썼다.8일 장영란은 자신의 계정에 “요새 껌딱지모드😝💕 한창저자👍🌟#그래도여전히다시일어서기 화이팅💕💪🏻🙏”라고 운을 뗐다.이어 “지금 이 휴식기간이 여보인생에있어 제일 큰 전환점이 될꺼야 그러니 너무 미안해 말아요🥹💕 큰 날개달고 훨훨 날꺼야 💕 그러니깐 #그래도여전히다시 일어서기💪🏻💪🏻💕 내가 있잖아😉❤️🙏 남편이 쓴 책 서점에서 오다가다 보시면 많이 응원해주세요💕❤️💕 제 든든한 빽은💪🏻내새끼 인친님들뿐이에유💕 #늘감사드려요💕😍🙏 오늘도 우리 힘내서 버텨요💕 아자아자화이팅👍💪🏻💪🏻💕 오늘을 버티면 내일은 오늘보다 더 좋은일이 있을꺼에요😍진짜루😘”라고 적었다.한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1녀 1남을 두고 있다. 또 장영란은 최근 서울 성동구에 위치한 갤러리아포레를 94억 5000만 원에 매입해 화제를 모았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr