지난 7월 개그맨 김준호와 결혼식을 올린 개그우먼 김지민이 "12월 1일부터 준비하려고 한다"라며 2세 준비 계획을 밝혔다.지난 14일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '마이크 껐지? 39금 찜친들과 벌거벗은 토크쇼 OPEN｜황토방 with 정이랑, 김지민'이라는 제목의 영상이 올라왔다.이들은 남편에게 '지금 바로 전화 좀'이라는 메시지를 보냈을 때 가장 먼저 다시 전화가 오는 사람이 승리하는 내기를 진행했다. 그 결과 김준호가 가장 먼저 전화를 걸면서 김지민이 1등을 차지했다.통화에서 김지민이 "뭐해?"라고 묻자 김준호는 "거실에서 자기 생각한다"고 답해 설렘을 자아냈다. 이들은 '나한테 할 말 없냐'는 문자에 가장 먼저 답장이 오는 사람이 승리하는 내기도 진행했다. 이번에도 김준호가 '사랑해'라고 가장 먼저 답하며 김지민이 우승했다.알콩달콩한 두 사람의 모습에 황보라는 2세를 언급했다. 황보라는 "결혼 후보다 아이를 낳고 나서 삶이 더 많이 달라졌다"고 말했다. 정이랑 역시 "아이를 낳고 진짜 나를 찾았다. 세상 어떤 것과도 비교할 수 없다"고 공감했다.그러자 김지민은 "(나도) 결혼 축하 이제 그만 해달라"며 "(김준호와) 12월 1일부터 2세 준비를 시작할 예정이다"라고 웃으며 말했다. 정이랑은 "아마도 임신을 준비하면 우리를 못 만날 거다. 지민이가 결혼했다고 우리랑 남편 얘기하니까 너무 좋다"고 반응했다.이날 영상에서는 황보라가 정이랑과 골프 캐디피를 두고 다퉜던 일화가 공개되기도 했다. 황보라는 "나는 보통 캐디피를 '내가 내면 내지' 하는 느낌이다. 근데 언니는 항상 캐디피를 N분의 1로 내자고 한다"고 말문을 열었다.그는 "'언니면 캐디피를 좀 쏘지 왜 그러냐'고 했다. 그러고 엄청 싸웠다. 그 이후로 언니한테 장문의 메시지가 왔다"고 웃어 보였다. 이에 정이랑은 "나도 쏜다고 쐈던 건데 나한테 갑자기 그랬던 거다"라고 해명했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr