이미지 크게보기 사진 = tvN STORY '화성인이지만 괜찮아'

이미지 크게보기 사진 = tvN STORY '화성인이지만 괜찮아'

400회가 넘는 성형 시술과 3억 원 이상의 투자를 한 한 여성의 사연이 전해져 놀라움을 안겼다.지난 13일 방송된 tvN STORY 예능 '화성인이지만 괜찮아'에는 스스로를 "머리부터 발끝까지 다 고친 전신 리모델링 인간"이라고 소개한 출연자가 등장했다.이날 방송에서 출연자 길리원 씨는 "400번 이상의 시술과 성형을 받았다"며 눈, 코, 입, 인중, 턱, 귀, 관자 실리프팅, 어깨 필러, 이마 지방이식, 지방 흡입 등 셀 수 없이 많은 시술 부위를 직접 공개했다.그는 "인중까지 수술을 했다. 가슴 빼고 다 했다"고 밝혔다. 길리원 씨는 방송에서 실제로 병원에 방문하는 모습도 공개했다. 지방 흡입 병원을 방문한 그에게 의사는 "더 할 데 없고 욕심 그만 부리고 관리 잘 해서 유지해라"며 말리기도.이어 "이제 마취 없이도 시술을 받는다. 너무 자주 하다 보니 아픈 감각이 무뎌졌다"고 담담하게 얘기했다.길리원 씨는 하루 식단도 공개했다. 집 주방에는 영양제와 항생제만 가득 들어있었고, 그는 "10년 동안 쌀밥을 먹은 적이 없다. 밥 안 먹는 게 너무 익숙하다. 과일이 주식이고, 배고프면 단백질을 먹는다"고 말했다.그가 전신 성형에 막대한 비용을 투자한 사연이 있다고. 그는 "3년동안 27살부터 30살까지 타인으로 인해서 열등감을 받은 시기가 있었다"며 "'나를 이렇게 생각하는 사람도 있구나?' 외모를 지적하는 남자와 3년 연애를 하면서 열등감이 많았다. 나를 바꾸려고 했던게 컸다"고 고백했다.길리원 씨는 "전 제가 좋았다. 예쁘다고 생각했고, 소중하다고 생각했는데 외모 지적을 받으니까 나라는 사람을 바꾸려고 하니까 힘들었다"며 성형 한 것에 대해 후회하냐는 질문에 "수술한 거 한 번도 후회한 적 없다"고 망설임 없이 얘기했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr