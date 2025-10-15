방탄소년단 뷔, 주얼 빛나는 조각외모...귀엽게 브이[TEN포토+]

방탄소년단 뷔가 15일 서울 종로구 광화문 포시즌스 호텔에서 열린 제20회 유방암 인식 향상 캠페인 자선 행사에 참석하고 있다.지난 2006년부터 ‘LOVE YOUR W’ 슬로건을 내걸고 유방암 인식 향상 캠페인을 꾸준히 진행한 더블유 코리아는 매년 가을 자선행사를 개최해 그 수익금을 유방암 무료 검진 및 저소득층 수술, 치료비 지원 사업에 기부해왔으며 이를 통해 조기 발견이 절대적으로 중요한 질병인 유방암의 위험성과 검진의 필요성을 널리 알려왔다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr