방탄소년단 뷔가 15일 서울 종로구 광화문 포시즌스 호텔에서 열린 제20회 <W Korea> 유방암 인식 향상 캠페인 자선 행사에 참석하고 있다.
방탄소년단 뷔, 주얼 빛나는 조각외모...귀엽게 브이[TEN포토+]
귀공자 비주얼
지난 2006년부터 ‘LOVE YOUR W’ 슬로건을 내걸고 유방암 인식 향상 캠페인을 꾸준히 진행한 더블유 코리아는 매년 가을 자선행사를 개최해 그 수익금을 유방암 무료 검진 및 저소득층 수술, 치료비 지원 사업에 기부해왔으며 이를 통해 조기 발견이 절대적으로 중요한 질병인 유방암의 위험성과 검진의 필요성을 널리 알려왔다.
방탄소년단 뷔, 주얼 빛나는 조각외모...귀엽게 브이[TEN포토+]
뷔라서 브이
방탄소년단 뷔, 주얼 빛나는 조각외모...귀엽게 브이[TEN포토+]
너무 많이 풀어헤친 셔츠
방탄소년단 뷔, 주얼 빛나는 조각외모...귀엽게 브이[TEN포토+]
각도 무시한 멋짐 한가득
조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지