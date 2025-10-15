사진=텐아시아DB

'탁류' 로운이 거지꼴 분장 비하인드를 전했다.15일 서울 소격동의 한 카페에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '탁류'의 주인공 로운을 만났다.'탁류'는 조선의 모든 돈과 물자가 모여드는 경강을 둘러싸고 혼탁한 세상을 뒤집고 사람답게 살기 위해 각기 다른 꿈을 꿨던 이들이 운명을 개척해가는 이야기. 디즈니+가 최초로 선보이는 사극 시리즈다. 로운은 과거를 감춘 채 경강에서 노역하며 살아가던 일꾼에서 왈패가 된 장시율 역을 맡았다.'귀공자' 같은 역할을 주로 해왔던 로운은 이번 드라마 내내 '거지꼴'을 보여준다. 로운은 "당황하는 팬들의 반응을 보는 것조차 즐거웠다. 처음엔 못 알아보는 분도 있었다. 로맨틱 코미디 같은 로맨스 장르를 많이 했으니 그런 걸 기대하셨던 분도 있었다. (연기 변신을 봐주는) 팬들 반응이 오히려 보기 좋다. 이런 모습에 도전하는 걸 좋게 봐주는 팬들이다. 이해심이 깊다"며 고마워했다.캐릭터 설정으로 인해 드라마 내내 로운은 옷도 제대로 갖춰 입지 못하고 남루한 모습을 보여준 로운. 뜻밖에 노출을 하게 된 그는 "제가 팬티 광고를 찍었잖나. (그때 경험을 살려) 체지방을 엄청 뺐다. 길냥이 느낌이 나는 몸이면 좋겠다고 생각했다. 갖춰진 느낌이 아니라 야생의 느낌이 났으면 좋겠더라"며 웃었다. 이어 "감독님한테 몸 만든다고 하며 보여드렸더니 감독님이 '너무 예쁘다'고 하더라. 식스팩이 딱 있는 몸은 (시율 캐릭터로서는) 현실성이 없다는 의미였다. 그래서 '감사하다'고 하고 햄버거 2개 먹었다"며 웃음을 터트렸다.'탁류'는 오는 17일 마지막 8~9회가 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr