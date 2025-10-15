/사진 = 빌리언스

그룹 SG워너비 김용준이 훈훈한 비주얼로 신곡 기대감을 높였다.소속사 빌리언스는 15일 0시 공식 SNS를 통해 김용준의 새 디지털 싱글 '숨' 프리뷰 이미지를 공개했다.공개된 이미지는 햇살 아래 푸른 수풀을 배경으로 김용준의 뚜렷한 옆태를 담고 있다.이미지 속 김용준은 이마를 드러낸 헤어스타일에 베이지색 트렌치 코트를 매치한 댄디한 스타일링으로 가을 무드를 물씬 풍겼다. 훈훈한 비주얼과 우수에 찬 눈빛이 아련함을 자아내며 가을 가요계를 사로잡을 독보적인 감성을 예고했다.김용준은 2023년 발매한 '저 별이 아쉬워서 헤어지기 싫은 이 밤이야' 이후 2년 6개월 만의 신곡 '숨'으로 가요계 컴백한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr