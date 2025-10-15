넷플릭스

가수 겸 작곡가 이재가 에스파와 방탄소년단(BTS)에 러브콜을 보냈다.15일 오전 서울 CGV용산 아이파크몰에서 넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 이재 내한 간담회가 진행됐다.이날 이재는 협업하고 싶은 뮤지션에 대해 “케이팝 쪽에서는 에스파와 같이 작업도 하고, 작곡도 너무 하고 싶다. 잘 어울릴 것 같다"라며 "BTS도 너무 좋다. 영광이다. 너무 멋있다. 정국님도 노래 잘하니까 재밌을 것 같다. 그 외에도 너무 많다“고 이야기했다.이재는 원로배우 신영균의 손녀이자 SM엔터테인먼트 연습생 출신이다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 OST ‘골든’(Golden)을 만들고 가창했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr