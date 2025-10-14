사진 = KBS1TV '아침마당' 캡처

샘 해밍턴이 윌리엄과 벤틀리에게 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 보여주지 않는 이유에 대해 밝혔다.14일 오전 8시 45분 방송된 KBS1TV '아침마당-화요초대석'에서는 샘 해밍턴과 윌리엄, 벤틀리의 등장이 그려졌다.이날 방송에서 샘 해밍턴이 가족과 함께한 방송 인생과 인생사를 솔직히 털어놨다. 샘 해밍턴은 "어렸을 때 부모님이 일찍 이혼했고 외동이다 보니 어머니가 출근하면 혼자 있는 시간이 많았다"며 "초등학교 때는 늘 친구 집에 놀러 다녔고 중학교에 올라가서도 퇴근 전까지 혼자였다"고 밝혔다. 이어 "형제가 많은 집을 보면 부러웠다"며 "그래서 결혼하면 최소한 아이 둘은 낳아야겠다고 생각했다"고 털어놨다.한국과의 인연은 대학 시절 우연히 선택한 '한국어학과'에서 시작됐다. 샘 해밍턴은 "어머니가 너무 자유롭게 키워서 공부를 안 했다"며 "전문대 진학 후 국제무역을 배우면서 아시아 언어가 경쟁력 있을 거란 생각이 들었는데 성적이 썩 좋지 않았지만 교환학생으로 한국에 오게 됐다"고 설명했다.샘 해밍턴은 "김포공항에 내리자마자 사람도 많고 시끄러워 놀랐다"며 "기숙사가 산 꼭대기에 있어서 캐리어를 들고 올라갔고 한국어도 못하고 외롭고 힘들었지만 금방 적응했는데 친구들과 한잔하면서 금세 친해졌다"고 말했다.하지만 갑작스러운 병으로 한국 생활을 중단해야 했다며 샘 해멍턴은 "급성 A형 간염에 걸려 간이 80% 손상됐고 이식 얘기가 나올 정도로 위험했다"고 했다. 이어 "기숙사에서 쓰러진 채로 발견돼 병원에 실려 갔다"고 했다. 결국 호주로 돌아갔지만 다시 한국으로 향했다. 샘 해밍턴은 "당시 여자친구였던 지금의 아내와 떨어져 있었고 한국어 공부를 계속하고 싶었다"며 "어머니가 많이 반대했지만 안 가면 평생 후회할 것 같았다"고 말했다.샘 해밍턴은 "사실 '슈돌' 섭외 당시 윌리엄은 생후 3개월 정도였고 벤틀리는 태어나기 전이었다"며 "원래는 게스트였는데 반응이 좋아 고정이 됐고 4년 넘게 함께하며 좋은 추억을 쌓았다"고 전했다.샘 해밍턴은 "그때 바가지 머리를 해서 놀이터에서 '너 여자지?'라는 말을 자주 들었다"며 "윌리엄이 속상해하던 기억이 있다"고 회상했다. 윌리엄은 "조금 귀여웠던 것 같다"며 웃었다.'슈돌' 방송을 아이들에게 보여주지 않았던 이유도 전했다. 샘 해밍턴은 "리얼리티 프로그램이라 카메라를 의식하면 자연스러운 행동이 어렵다고 생각했다"며 "또 어린 나이에 연예인병이 생길까 걱정돼 보여주지 않았고 지금은 유튜브로 보면서 스스로 알아가고 있다"고 말했다.샘 해밍턴은 두 아들의 성격도 비교했다. 두 아들에 대해 샘 해밍턴은 "윌리엄은 조용하고 듬직한 FM형, 벤틀리는 럭비공처럼 어디로 튈지 모른다"고 표현했다. 이어 두 아들이 시험관 시술로 태어났다는 사실도 솔직히 밝혔다. 이에 "윌리엄은 세 번째 시도 끝에 생겼고 벤틀리 이후 딸을 갖기 위해 10번 이상 시도했다"며 "결국 포기했지만 아내가 끝까지 함께해줘서 늘 고맙다"고 말했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr