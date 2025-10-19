[단독] 1200:1 경쟁률 뚫고 '선업튀' 감독 차기작 남주 발탁…홍승범 "살아남기 위해선" [인터뷰]

≪이소정의 스타캐처≫

방송계 반짝거리는 유망 스타 캐치해서 소개

라이프타임TV 서바이벌 오디션 프로그램 '캐스팅 1147km'(이하 '1147km')에서 최종 우승을 거머쥔 홍승범이 이렇게 말했다. 지난 1일 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 만난 그는 1991년생으로, 출연자 6명 중 최연장자였다. 홍승범은 2017년 SBS 드라마 '이판사판'으로 데뷔해 9년 차에 접어들었고, '복수가 돌아왔다', '꼰대인턴', '성스러운 아이들', '이로운 사기' 등 여러 작품에서 활약하며 차곡차곡 필모그래피를 쌓았다.'1147km'은 단순한 오디션이 아니라 합숙 리얼리티 포맷을 결합한 것이 특징이다. 서울과 도쿄 간 거리인 1147km에서 착안한 제목처럼, 국경과 문화를 뛰어넘는 청춘 배우들의 꿈과 도전을 담았다. 참가자는 무경력 신인부터 데뷔 9년 차 경력 배우까지, 서로 다른 이력을 가진 6명이었다. 한 공간에서 함께 지내며 남자 주인공 자리를 두고 경쟁했고, 연기 미션과 자기표현 과제를 수행하며 견제와 응원이 뒤섞인 리얼한 성장기를 보여줬다.심사위원으로는 '선재 업고 튀어'의 윤종호 감독과 '소년시대', '유어 아너'의 김재환 작가가 등장해 참가자들의 연기를 평가했다. 도전자로는 홍승범 외 김현진, 김민준, 이찬우, 장덕수, 정현재가 출연했다. 본선에 오르기 전 약 1200명이 지원했다고 알려졌다. 치열한 경쟁률을 뚫고 홍승범은 여러 미션을 거듭한 끝에 최종 우승을 차지했다.홍승범은 첫 번째 오디션에 관해 "고민 끝에 절절한 상황을 표현해야겠다고 결심했다. 보는 이들에게 공감을 일으킬 수 있는 연기를 하고 싶었다. 드라마 로맨스 장르는 판타지적인 요소가 많지만, 그래도 가장 크게 느껴지는 건 공감이길 바랐다"고 설명했다."아버지와 일본어 과외를 받고 있어요. 학창 시절부터 유독 언어에 관심이 많았어요. 영어 교육을 많이 받기도 했고, 대학교를 미국에서 나왔죠. 아버지께서 새로운 언어를 배워보는 게 어떻겠냐고 말씀 주셔서 작년부터 함께 배우고 있습니다."'1147km'이 한국과 일본을 잇는 신인 남자 배우들의 글로벌 오디션 리얼리티 프로그램인 만큼, 그는 "예전부터 일본어 공부를 해왔던 게 맞닿아 신기했다"고 말했다. 홍승범은 "작품을 통해 일본어 연기를 하면서 언어 실력과 연기력을 함께 키우고 싶다"고 말하며 미소 지었다.홍승범은 언어 공부 외에도 "뮤직비디오 감독인 친구가 있어서 어레인지하기도 하고 대본을 쓴다. 업계가 어려운 만큼, 우리끼리라도 만들어 보자는 마인드로 열심히 작업하고 있다"고 말했다. 이어 "가만히 못 있는 성격이다. 뭐든 처음엔 가벼운 취미로 시작하지만, 하면 할수록 나만의 무기로 발전할 수 있다는 마음에 욕심이 커진다"고 덧붙였다.프로그램 미션 중 홍승범은 강나언과 호흡을 맞추기도 했다. 그는 "잘하고 싶은 마음이 컸던 만큼 최선을 다해 상대 배우가 누군지 모른 채 각자 연습했다. 이후 처음 만나 대사를 주고받는데, 너무 좋았다. '이렇게까지 준비해주신다고?'라는 감사한 마음이 들었다"고 얘기했다.그는 한국예술종합학교 연극원 출신인 강나언에 관해 "나를 위해 맞춤형으로 준비해 준 느낌이었는데, 나뿐만 아니라 모든 도전자가 그렇게 생각했다. 배우별로 다르게 맞춰준 게 감탄스러웠다"고 밝혔다."각자 연습했기 때문에 제가 어떻게 준비했을지 모르셨을 텐데, 즉흥적으로 호흡을 맞춰주는데 너무 신기할 정도로 잘해주시더라고요. 무척 멋있다고 느꼈어요. 배운 게 많습니다. 이 미션을 통해 상대방에 대한 배려와 호흡 노하우를 전보다 훨씬 터득했다고 생각해요."이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr