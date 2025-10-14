/ 사진제공 - SLL, 화면캡처

/ 사진제공 - SLL, 화면캡처

배우 이재원이 JTBC 토일드라마 ‘백번의 추억’에서 열연을 펼치고 있다.극 중 이재원은 과거 ‘카사노바 버스기사’로 불리던 ‘김기사’ 역을 맡아 유쾌하고 능글맞은 바람둥이 면모를 보이며 웃음을 선사했다. 그러나 최근 방송에서는 과거 연인이었던 ‘정분’(박예니 분)과의 재회로, 숨겨진 진심과 후회를 드러내며 완전히 다른 얼굴을 보여주고 있다.특히, 정분의 딸 ‘수진’이 자신의 딸임을 알게 된 뒤 보여준 이재원의 눈빛 연기로 “이재원 눈빛이랑 연기가 좋아서 흔들렸네”, “김기사의 감정을 연기로 납득시켰다.”, “순간 울컥했다” 등 시청자들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.이재원은 매 작품마다 극과 극의 인물을 자신만의 색으로 소화하며, 유쾌함과 감동을 오가는 ‘믿고 보는 배우’로 자리 잡았다. 전작 ‘옥씨부인전’에서는 몸종 ‘쇠똥이’에서 의리남 ‘만석’역으로 변신해, 주인 추영우를 형제처럼 지켜주며 따뜻한 웃음과 감동을 선사했다. 그리고 이번 작품에서는 과거의 잘못을 뉘우치며 진심을 보이는 ‘김기사’의 변화를 섬세하게 담아내며 ‘진짜 연기력’을 증명했다.이처럼 이재원은 매 작품 현실감 넘치는 연기와 살아있는 캐릭터로 극의 완성도를 높이고 있다. 과거 얄미운 카사노바에서 달라진 눈빛과 감정선 하나만으로도 인물의 서사를 설득시키는 배우, 이재원의 다음 행보에 시청자들의 기대가 모아진다.한편, 이재원이 출연중인 JTBC ‘백번의 추억’은 이번 주 마지막 회 방영을 앞두고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr