텐아시아 DB

텐아시아 DB

배우 홍경이 캐릭터에 진심인 모습을 보였다.14일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어에서 넷플릭스 영화 '굿뉴스'의 제작보고회가 열렸다. 현장에는 배우 설경구, 홍경, 류승범과 변성현 감독이 참석했다.이날 변 감독은 홍경에 대해 "피곤한 스타일이다. 질문이 정말 많다. 그거에 답을 해주기 위해 내가 쓴 시나리오여도 공부했다"고 너스레를 떨었다.그러면서 "나도 많이 배웠다. 질문만 하는 게 아니라 본인 생각도 얘기해주더라. 고명이라는 캐릭터의 첫 기초공사는 내가 다졌지만 완성품은 홍경과 같이 만든 것"이라고 덧붙였다.'굿뉴스'는 1970년대, 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한 자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그린 영화. 제50회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 섹션과 제30회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션에 공식 초청된 바 있다. 오는 17일 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr